Dem 1. SV Sennewitz gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SSV 90 Landsberg mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 70 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 70 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Jamy Leon Görlitz (1. SV Sennewitz) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: Sechs Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch John Viany Bukenya erzielt.

2:0 Vorsprung für 1. SV Sennewitz – 39. Minute

Es sah nicht gut aus für den SSV 90 Landsberg. In Minute 44 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 53. Spielstand 3:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Max Angermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (57.). Damit war der Sieg der Petersberger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SSV 90 Landsberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 81 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Petersberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SSV 90 Landsberg

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Görlitz, Dieske, Angermann, Dittrich (85. Berner), Gerlach, Von Cieminski, Herrmann (62. Lorenz), Boettcher, Schmidt (77. Horn), Bukenya (86. Salomon)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski, Köhler (63. Weber), Scheller, Schlesier, Knaut, Darmochwal, Reuschel, Madalschek (76. Stephan), Voß, Knorr (39. Diallo)

Tore: 1:0 Jamy Leon Görlitz (22.), 2:0 John Viany Bukenya (39.), 2:1 Lucas Schlesier (44.), 3:1 John Viany Bukenya (53.), 4:1 Max Angermann (57.); Zuschauer: 70