Salzatal/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Wiebke Stauch hat am Samstag vor 141 Zuschauern auf dem Sportplatz Höhnstedt ganze sechs Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Richart Alfred Herrmann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 ausbaute (90.). Damit war der Sieg der Petersberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Rickert, Raase, Aschenbach, Folter, Dressel, Müller (45. Balashov), Kossien (64. Mergner), Göring, Schauer

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Bukenya, Aleithe, Berner (60. Herrmann), Von Cieminski, Klinge, Seidewitz (28. Dittrich), Kasten, Dieske, Gerlach, Boettcher

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141