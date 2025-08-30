Eine herbe Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als John Viany Bukenya für Sennewitz traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Petersberger legten in der 39. Spielminute nach. Diesmal war Jonas Dittrich der Torschütze.

SV Höhnstedt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 39

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur zwei Minuten darauf konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 6:1 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Matz, Dressel, Göring, Müller (45. Balashov), Raase, Kossien (64. Mergner), Schauer, Aschenbach, Rickert, Folter

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Berner (60. Herrmann), Kasten, Boettcher, Bukenya, Klinge, Von Cieminski, Aleithe, Seidewitz (28. Dittrich), Dieske, Gerlach

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141