Fußball-Landesklasse 5: Am vergangenen Freitag war der SV Eintra. Lüttchendorf gegenüber dem MSV Eisleben machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Bölke. Der Trainer von Lüttchendorf musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Yan Shtyrbu für Eisleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (45.). In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 59 wurde das zweite Tor durch Jannik Twardy erzielt.

SV Eintra. Lüttchendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – 59. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte noch einmal Gelb ein. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Torwart Lennart Friedrich Isensee konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Yusef OBEID kam rein für Alexander Gründler. Auf der Gastseite sprangen Robert Roos für Edgar Samalius und Tom Christian Seidemann für Oleksandr Bobeliuk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem MSV Eisleben noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Christian Seidemann den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert. Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebenhühner, Schulze, Fiebiger, Siebald, Kalalib Alshabi (90. Gerlach), Horlbog, Gründler (76. Obeid), Stoye, Kolle (64. Hajdarpasic), Schlegel

MSV Eisleben: Isensee – Beese (64. Schotte), Teske (64. Zeugner), Blankenburg, Eckstein, Müller (46. Dimespyra), Damm, Twardy, Samalius (78. Roos), Bobeliuk (84. Seidemann), Shtyrbu

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324