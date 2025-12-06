Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp Böttger (SV Romonta 90 Stedten) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

29 Minuten nach der Pause konnte Tom Gansen (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zörbig erreichen (74.). Die Zörbiger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Brenner, Gansen, Lindemann, Seliger (46. Kleewein), Deidok (19. Moreno Silva), Schindler, Hempel, Oertel, Teichert

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (46. Höher), Grünhage, Schreiber, Jüttner, Berger (82. Berger), Kaschperk, Böttger, Bielig, Merker, Lindau

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45