Für den Gastgeber Zörbiger FC endete das Spiel gegen den SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Zörbig/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Zörbiger FC und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag vom Platz gegangen. 45 Zuschauer sahen das Spiel auf der Sportanlage- Platz 2.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Eric Willer, als Philipp Böttger für Stedten traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 74

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Pause, als Tom Gansen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team errang (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Seliger (46. Kleewein), Oertel, Schindler, Teichert, Lindemann, Deidok (19. Moreno Silva), Schmidt, Gansen, Brenner

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker, Thomas (46. Höher), Bielig, Böttger, Grünhage, Jüttner, Lindau, Kaschperk, Berger (82. Berger), Schreiber

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45