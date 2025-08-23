Der SV Romonta 90 Stedten hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 5-Partie gegen den SSV 90 Landsberg mit 0:3 (0:0).

0:3 – SV Romonta 90 Stedten verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SSV 90 Landsberg

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Stache mit 0:3 (0:0) gegen Landsberg geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Robin Knobloch (Zeitz) zwei Gelbe Karten an die Mansfelder (32., 45.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.). Die Landsberger legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

SV Romonta 90 Stedten sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 88

Schon drei Minuten später konnte Benjamin Rappe (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Der SV Romonta 90 Stedten rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SSV 90 Landsberg

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Höher, Siedler (84. Prenz), Lindau, Grünhage, Böttger, Jüttner (73. Schrötter), Kaschperk, Merker, Thomas (73. Nachtwein), Bielig

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Kleeblatt, Scheller, Rappe, Voß, Knorr (61. Knaut), Berbig, Stryjakowski (77. George), Neumann (12. Reuschel), Köhler, Diallo (63. Schlesier)

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (61.), 0:2 Lucas Schlesier (88.), 0:3 Benjamin Rappe (90.+1); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Falk Iser, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45