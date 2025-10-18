Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag nicht, als er sich vor 55 Zuschauern mit 0:2 (0:2) gegen den FC Hettstedt geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 0:2 (0:2) gegen Hettstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Es waren bereits 30 Minuten des Spiels vergangen, als Andreas Mühlenberg für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II hinkt 0:2 hinterher – Minute 41

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Rico Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern (41.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Öder, Hermann, Troitzsch (77. A. Kleinert), Dragon (81. Götz), Balbach, Hüttig (67. Werdan), Grimm (81. Ranft), Lindenhahn (69. Wittmann), M. Kleinert

FC Hettstedt: Poschke – Doberenz (88. Hohmuth), Lettau (82. Prokhorenko), Kosko, Hoffmann, Stein, Krey, Mühlenberg, Bendzko (85. Lettau), Döring, Krey

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55