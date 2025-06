Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf gegenüber dem SV Blau-Rot Coswig machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Wittenberg/MTU. Vor 58 Zuschauern hat sich das Team von Philipp Scopp mit 1:4 (0:3) gegen Coswig geschlagen geben müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jan-Niklas Seifert für Coswig traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf kassierte einmal Gelb (10.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jan-Erik Bergt den Ball ins Netz.

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf liegt 0:2 zurück – 18. Minute

In der Spielminute 45 griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf kassierte noch einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Hendrik Barth konnte in Minute 45+1 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den SV Blau-Rot Coswig.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 30

In der 73. Minute musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tarek Löwe den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (76.). Damit war der Triumph der Coswiger gesichert. In Spielminute 86 handelte sich der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Elmenthaler, Tietel, Alter, Räbiger (87. Puhlmann), Brückner, Winter, Sprenger, T. Heinze, Mende, R. Heinze

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Böhme (65. Ziem), Körnicke, Löwe, Barth (82. Ziem), Warnecke, Seifert (65. Schölzel), Bergt, Schölzel, Scheller (87. Saage), Kappel

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (2.), 0:2 Jan-Erik Bergt (18.), 0:3 Hendrik Barth (45.+1), 1:3 Moritz Mende (56.), 1:4 Tarek Löwe (76.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 58