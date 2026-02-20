Fußball-Landesklasse 4: Am Freitag setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Elster vor 85 Zuschauern gegen die SG 1919 Trebitz mit einem überlegenen 7:0 (1:0) durch.

Zahna-Elster/MTU. Gleich siebenmal hat der SV Eintracht Elster am Freitag gegen die Rivalen aus Trebitz eingenetzt. 7:0 (1:0) für die Zahna-Elsteraner.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Marvin Richter vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Damon Schüler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (44.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG 1919 Trebitz kassierte jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis (48.). Die Zahna-Elsteraner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Moritz Walter Donath der Torschütze (65.).

SV Eintracht Elster führt in Minute 65 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Elster noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Karl Ferigo (Elster) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 7:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Witzel (62. Donath), Kase (65. Ferigo), Schüler (79. Jahn), Schneider, Dietze, T. Richter, Schutzsch, Lavrov, Engelhardt, Schuschke

SG 1919 Trebitz: Langer – Födisch (81. Wilhelm), Höppner (46. Grobmann), Schneider (75. Tawfik Kinani), Poenicke, Gröber, Oberländer, Preuß, Meene, Kirschke, Kühne

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85