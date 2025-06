Der SV Blau-Rot Pratau erzielte am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 93 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Coswig.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 93 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Coswig mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Rudolf (Bernburg) zwei Gelbe Karten an die Gäste (57., 67.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Marc-Lucas Tempel, als Florian Gässler für Pratau traf und in Spielminute 70 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 28

2:0 Vorsprung für SV Blau-Rot Pratau – Minute 90+1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Blau-Rot Pratau kassierte zweimal Gelb.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Rot Pratau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Maik Göhlert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – SV Blau-Rot Coswig

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Schmidt (63. Müller), Steiner, Schwarz, Hartkopf (5. Bullert), Gässler, Schönebeck, Bundemann, Al Fadel Al Mahamid (90. Krohn), Baade, Göhlert

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Seifert (69. Ristok), Böhme, Scheller (82. Weber), Schölzel, Barth, Löwe, Bergt, Kappel, Saage (69. Schölzel), Körnicke

Tore: 1:0 Florian Gässler (70.), 2:0 Maik Göhlert (90.+1); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Sebastian Knick, Dario Pötzschke; Zuschauer: 93