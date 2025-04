Coswig/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Lerchenfeld haben am Donnerstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Coswiger schlugen die Gäste aus Dessau mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tim Schölzel (SV Blau-Rot Coswig) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Fabian Scheller den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

SV Blau-Rot Coswig baut Vorsprung auf 2:0 aus – 70. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Dessauer SV 97 I kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Jan-Erik Bergt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Coswiger entschieden. Die Coswiger sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – Dessauer SV 97 I

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Löwe, J. Seifert (65. N. Schölzel), Barth (72. Böhme), Körnicke, Ziem, Bergt, Scheller (83. Fischer), T. Schölzel, Warnecke, Meyers (12. Kappel)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Hoffmann, Merkel, Zabel (90. Hulwa), Markert (78. Abaszada), Kieseler, Von Klöden (46. Richter), Dieckow (68. Yousef), Kamschütz, Schweininger, Brenner (90. Thiele)

Tore: 1:0 Tim Schölzel (63.), 2:0 Fabian Scheller (70.), 3:0 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Mathias Thielbeer; Zuschauer: 130