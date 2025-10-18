Eine Niederlage für den SV 1922 Pouch-Rösa besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:3). Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Pouch-Rösa eine Niederlage gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hinnehmen. 2:3 (2:3) gingen die Mannschaften vom Platz.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nach 24 Minuten im Spiel lenkte Kai Strobel den Ball ins eigene Tor und brachte den Muldestauseern unerwartet die Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Ronaldinho Francisco Robalo den Ball ins Netz (27.).

2:0 Vorsprung für SV 1922 Pouch-Rösa – Minute 27

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Pötzsch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Rocktäschel, Robalo (87. Wittig), Synovyd, Wittek (61. Hänisch), Quilitzsch, Kunyk, Ersed, Shaba (61. Schubert), Hulovych, Richter (76. Camara)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard, Strobel, Riediger, Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Pabstmann (76. Kirchhoff), Nelles (81. Cil), Schneidewind, Pötzsch, Csehil (71. König), Chebbah (84. Csehil)

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55