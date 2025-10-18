Eine Niederlage für den SV 1922 Pouch-Rösa besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielbeginn von Kai Strobel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Muldestauseern eine unerwartete Führung ein. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Ronaldinho Francisco Robalo (27.) erzielt wurde.

SV 1922 Pouch-Rösa in Minute 27 2:0 in Führung

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. fünf Minuten später legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Pötzsch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Shaba (61. Schubert), Kunyk, Richter (76. Camara), Synovyd, Quilitzsch, Hulovych, Rocktäschel, Ersed, Robalo (87. Wittig), Wittek (61. Hänisch)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Chebbah (84. Csehil), Pabstmann (76. Kirchhoff), Nelles (81. Cil), Csehil (71. König), Pötzsch, Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Eberhard, Riediger, Strobel, Schneidewind

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55