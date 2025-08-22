Die SG 1919 Trebitz hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Eintracht Elster mit 1:3 (1:0).

SG 1919 Trebitz unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Eintracht Elster

Bad Schmiedeberg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Trebitz eine Niederlage gegen den SV Eintracht Elster schlucken. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Zahna-Elsteraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Philipp Schneider den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SG 1919 Trebitz und SV Eintracht Elster – 62. Minute

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Schüler (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger. Die SG 1919 Trebitz rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kirschke, Bilke, Oberländer, Schneider (82. Schütz), Födisch (62. Gröber), Höppner (62. Krott), Meene, Kühne, Poenicke, Preuß

SV Eintracht Elster: Walter – Schüler (90. Jahn), Dietze, Engelhardt, Göbel, Witzel, Kase, Schutzsch (89. Donath), Lavrov, Zoberbier (80. Michael), Schneider

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218