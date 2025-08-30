Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der Dessauer SV 97 I gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II machtlos und wurde mit 2:4 (2:0) vom Platz gefegt.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:0). Die Begegnung zwischen dem Dessauer SV 97 I und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Bitterfeld-Wolfen auf und entschieden das Spiel schließlich mit 2:4 (2:0) für sich.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nur fünf Minuten nach Anpfiff lenkte Vitalij Zagiev den Ball ins eigene Tor und brachte den Dessauern unerwartet die Führung (5.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Elshan Abaszada den Ball ins Netz.

Dessauer SV 97 I in Minute 31 2:0 in Führung

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

33 Minuten nach der Pause konnte Zagiev (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 4:2 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. Der Dessauer SV 97 I rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Eckersberg, Abaszada (46. Apel), Malende, Merkel, Bittner, Abdulkarim (88. Hulwa), Walzer (64. Markert), Schlichting (64. Jornitz), Akbari

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Zagiev, Chebbah, Pötzsch, Nelles (81. Rohde), Achilles, Kirchhoff (46. Csehil), Schneidewind, Riediger, Eberhard, Pabstmann (46. Strobel)

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72