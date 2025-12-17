Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Seegrehna fuhr der FC Victoria Wittenberg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Wittenberg – Seegrehna: Nachdem der FC Victoria Wittenberg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Hendrik Kruse (SV Seegrehna) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wittenberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Andreas Thöner der Torschütze (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit SV Seegrehna – 1:1 in Minute 70

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Christian Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wittenberg sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Körnig, Dorn, Tann, Witt, Hüller (3. Vurmo), C. Müller, Thöner, Kießling (57. Arlt), M. Müller (90. Filybah), M. Müller

SV Seegrehna: Brandenburg – Jäckel, Schüler, Ruprecht, Thauer, Geißler, Böhme, Raiskup, Kruse, Trenkel, Stark

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27