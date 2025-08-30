Der Dessauer SV 97 I hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:4 (2:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Nach haben sich der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:4 (2:0) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Dessauer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:4 (2:0).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nur fünf Minuten nach Spielbeginn lenkte Vitalij Zagiev den Ball ins eigene Tor und brachte den Dessauern unerwartet die Führung (5.). Die Dessauer legten in der 31. Spielminute nach. Diesmal war Elshan Abaszada der Torschütze.

Minute 31: Dessauer SV 97 I führt mit zwei Toren

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Zagiev (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 4:2 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. Der Dessauer SV 97 I rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Merkel, Walzer (64. Markert), Bittner, Akbari, Eckersberg, Abdulkarim (88. Hulwa), Schlichting (64. Jornitz), Von Klöden, Abaszada (46. Apel)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Riediger, Achilles, Zagiev, Pötzsch, Pabstmann (46. Strobel), Schneidewind, Chebbah, Nelles (81. Rohde), Eberhard, Kirchhoff (46. Csehil)

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72