Dem Dessauer SV 97 I gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den TuS Kochstedt mit 6:4 (3:1) zu besiegen. 46 Zuschauer waren live dabei.

Dessau-Roßlau/MTU. Der Dessauer SV 97 I und der TuS Kochstedt haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 6:4 (3:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Paul Apel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Dessauer legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Philipp Markert der Torschütze.

24. Minute: Dessauer SV 97 I mit 2:0 Vorsprung

Dann konnte Dessau einen weiteren Erfolg verbuchen. Thomas Berger versenkte den Ball in Spielminute 26. Der TuS Kochstedt hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Willi Veith Böhme versenkte den Ball in Minute 45, gefolgt von Philip Streuber (58.). Der Dessauer SV 97 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Apel traf in der 62. Minute ein weiteres Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Robert Mathias Krieg traf in Spielminute 73. Gefährlich wurde die Situation für die Dessauer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:3 aus. Markert schoss und traf in der 78. Minute zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Dessauer jedoch nicht unterkriegen. Leander Zabel traf in Minute 84. Spielstand 5:4 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Berger (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 6:4 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – TuS Kochstedt

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Apel (90. Yousef), Von Klöden, Schlichting (68. Walzer), Eckersberg, Malende, Dieckow (90. Hulwa), Markert, Akbari, Merkel, T. Berger (90. Kamschütz)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Böhme, Richter, Zabel, Ziemba (55. Krieg), Krüger, Ihbe (75. Rüdiger), Zuchowski, Buschmann, Hensen, Streuber

Tore: 1:0 Paul Apel (8.), 2:0 Philipp Markert (24.), 3:0 Thomas Berger (26.), 3:1 Willi Veith Böhme (45.), 3:2 Philip Streuber (58.), 4:2 Paul Apel (62.), 4:3 Robert Mathias Krieg (73.), 5:3 Philipp Markert (78.), 5:4 Leander Zabel (84.), 6:4 Thomas Berger (90.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Martin Beutel; Zuschauer: 46