Gleich siebenmal hat der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag gegen die Rivalen aus Dessau eingenetzt. 7:0 (2:0) für die Muldestauseer.

In Minute 20 schoss Fernando Gentil Da Cunha das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Christos Paschos (28.) erzielt wurde.

Minute 28: SV 1922 Pouch-Rösa mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sebastian Grimm im gegnerischen Tor. Niklas Hänisch traf in Minute 54, Geraldo Shaba in Minute 69, Steven Wittek in Minute 75 und Dedej Ersed in Minute 77. Spielstand 6:0 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Hänisch (Pouch-Rösa) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 7:0 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Dessau 05 II

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Gkouvas, Richter, Sickert (46. Ersed), Paschos (32. Hulovych), Kunyk (60. Wittek), Shaba, Robalo (72. Synovyd), Hänisch, Gentil Da Cunha (60. Wittig), Rocktäschel

SV Dessau 05 II: Donath – Hobohm, Chebbah, Gaedke, Loppnow, Chebbah, Kaiser, Schilling, Herro, Thieme, Bingöl

Tore: 1:0 Fernando Gentil Da Cunha (20.), 2:0 Christos Paschos (28.), 3:0 Niklas Hänisch (54.), 4:0 Geraldo Shaba (69.), 5:0 Steven Wittek (75.), 6:0 Dedej Ersed (77.), 7:0 Niklas Hänisch (84.); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Jeremy Tulaszewski, Reiner Fischer; Zuschauer: 39