Der SV 1922 Pouch-Rösa unter Leitung von Trainer Sebastian Grimm feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Stahl Aken mit einem 5:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Muldestausee/MTU. Gleich fünfmal hat der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag gegen die Gegner aus Aken eingenetzt. 5:1 (3:1) für die Muldestauseer.

Dedej Ersed (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Muldestauseer legten in der 34. Spielminute nach. Diesmal war Fernando Gentil Da Cunha der Torschütze.

SV 1922 Pouch-Rösa führt mit 2:0 – Minute 34

Die Muldestauseer schafften es, nochmal zu erhöhen. Oleksii Hulovych traf in Spielminute 39. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde es für die Muldestauseer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Dmytro Kunyk schoss und traf in Minute 61. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Gentil Da Cunha, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 auszubauen (76.). In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Synovyd, Ersed (68. Camara), Hulovych (68. Schubert), Paschos (29. Tale), Kunyk, Gentil Da Cunha, Shaba, Richter (46. Hänisch), Robalo (77. Wittig), Rocktäschel

FC Stahl Aken: Krenzler – Franz (41. Abdul Awali), Mazurkevych, Hellmer (84. Kutscher), Dreßler, Belger, Rehsack, Knauth (84. Teichmann), Korge, Saalmann (76. Zakhel), Müller

Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63