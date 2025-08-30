Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Sebastian Grimm und sein Team SV 1922 Pouch-Rösa gegen den FC Stahl Aken – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:1) wider.

Muldestausee/MTU. Gleich fünfmal hat der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag gegen die Rivalen aus Aken eingenetzt. 5:1 (3:1) für die Muldestauseer.

In Minute 16 schoss Dedej Ersed das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Muldestauseer legten in der 34. Minute nach. Diesmal war Fernando Gentil Da Cunha der Torschütze.

Minute 34: SV 1922 Pouch-Rösa baut Führung auf 2:0 aus

Die Muldestauseer schafften es, nochmal zu erhöhen. Oleksii Hulovych versenkte den Ball in Spielminute 39. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde die Situation für die Muldestauseer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Dmytro Kunyk schoss und traf in Spielminute 61. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gentil Da Cunha den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (76.). Damit war der Triumph der Muldestauseer entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Synovyd, Kunyk, Shaba, Robalo (77. Wittig), Hulovych (68. Schubert), Paschos (29. Tale), Rocktäschel, Ersed (68. Camara), Richter (46. Hänisch), Gentil Da Cunha

FC Stahl Aken: Krenzler – Belger, Franz (41. Abdul Awali), Saalmann (76. Zakhel), Korge, Rehsack, Knauth (84. Teichmann), Mazurkevych, Hellmer (84. Kutscher), Müller, Dreßler

Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63