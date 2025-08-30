Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem Dessauer SV 97 I am Samstag nicht, als er sich vor 72 Fans mit 2:4 (2:0) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:0). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Dessauer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:4 (2:0).

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur fünf Minuten nach Spielstart von Vitalij Zagiev ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Dessauern eine unverhoffte Führung ein (5.). Die Dessauer legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Elshan Abaszada der Torschütze.

Dessauer SV 97 I baut Vorsprung auf 2:0 aus – 31. Minute

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Zagiev den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (78.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert. Der Dessauer SV 97 I rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer (64. Markert), Bittner, Schlichting (64. Jornitz), Akbari, Abdulkarim (88. Hulwa), Abaszada (46. Apel), Von Klöden, Eckersberg, Malende, Merkel

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Riediger, Pabstmann (46. Strobel), Schneidewind, Zagiev, Achilles, Kirchhoff (46. Csehil), Eberhard, Nelles (81. Rohde), Chebbah, Pötzsch

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72