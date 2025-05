Fußball-Landesklasse 4: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 68 Zuschauern gegen den SV Blau-Rot Pratau mit einem überragenden 6:0 (3:0) durch.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die Bitterfeld-Wolfener haben am Mittwoch dem Kontrahenten aus Pratau überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Bitterfeld-Wolfener legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Nelles der Torschütze (10.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eric Krogmann traf in Minute 34, Stephan Eberhard in Minute 49 und Nelles in Minute 63. Spielstand 5:0 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der 81. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Rot Pratau kassierte zweimal Gelb. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Wim-Willo König (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 6:0 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Pratau

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Nelles (64. Grunert), Strobel (55. Schneidewind), Erler (55. Kirchhoff), Achilles, Riediger, Pötzsch (55. Ristok), Csehil, Pabstmann, Krogmann (62. König), Eberhard

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Bundemann (83. Trenkhorst), Al Fadel Al Mahamid, Mainka (71. Richter), Höse, Hartkopf, Schönebeck, Göhlert (76. Lehniger), Bullert, Schwarz (54. Krohn), Schmidt

Tore: 1:0 Arved Nelles (6.), 2:0 Arved Nelles (10.), 3:0 Eric Krogmann (34.), 4:0 Stephan Eberhard (49.), 5:0 Arved Nelles (63.), 6:0 Wim-Willo König (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Max Müller, Laurence Steffen; Zuschauer: 68