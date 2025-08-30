Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem SV GOLPA am Samstag nicht, als er sich vor 58 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den SV Allemannia 08 Jessen verabschieden musste.

Mustafa Alalawi traf für den SV Allemannia 08 Jessen in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Jessener legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Alalawi den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (55.). Damit war der Triumph der Jessener entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Allemannia 08 Jessen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 59 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Möhlauer sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Hennig – Burmeister (79. Schönerstedt), Kästner (85. Marquardt), Reiche (65. Werner), J. Schmidt, L. F. Schmidt, Neumann (79. Bilau), Thiecke, Micklisch, Schröter (33. Neuwirth), Krause

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Wedmann (73. Heinrich), Weidmann, Olexy, Michlick (62. Sachse), Alalawi (77. Askar), Ockler (70. Beetz), Michlick, Quinque, Winter, Heinze (68. Schüler)

Tore: 0:1 Mustafa Alalawi (22.), 0:2 Michel Nick Wedmann (49.), 0:3 Mustafa Alalawi (55.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Dario Pötzschke, Lucas Rettig; Zuschauer: 58