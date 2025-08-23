Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte der VfB Germania Halberstadt II ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 54 Besuchern des Friedensstadions Pl.4 geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

In Minute 21 schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jano Conrad den Ball ins Netz (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

VfB Germania Halberstadt II mit 2:0 vorne – 36. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Marcel Reuss den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Ilsenburg erlangte (75.). Die Halberstädter sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Tunsch, Dannhauer, Conrad, Lippoldt (33. Zahn), Eckert, Theile (56. Bergmann), Platz, Genschmar, Wiedenbein, Al-Ali (90. Edler)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Donner, Gödeke, Himburg (87. Kurtz), Watanabe (84. Kiefer Morobel), Jungermann (76. Kolbe), Reuss, Hinze, Kunzel, Hanns, Sielaff

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54