Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens vor 81 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun freuen.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 81 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer waren den Gästen aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Sascha Dörner (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Richter den Ball ins Netz (68.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens führt in Minute 68 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Ralf Köhler nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 25

Schon eine Spielminute darauf konnte Brian Ostwald (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:1 gingen die Bördeländer als Sieger vom Platz. In Spielminute 86 handelte sich der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun noch eine Gelbe Karte ein. Die Bördeländer sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch, Krause, Dörner, Richter (83. Thorau), Junge (88. Boese), Ostwald, Stüber (39. Volk), Braunert, Kietzmann (71. Brösel), Meinecke (71. Rotte)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Moritz – Barbe, Witte, Michael (83. Köhler), Karasch, Minkus (74. Neumann), Müller (58. Röder), Beck, Hartmann, Frost, Pflug

Tore: 1:0 Sascha Dörner (63.), 2:0 Tom Richter (68.), 2:1 Ralf Köhler (85.), 3:1 Brian Ostwald (86.); Schiedsrichter: Emilio Pepe Krauße (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 81