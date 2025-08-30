Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach David Hildebrandt feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 192 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (0:0) deutlich überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Constantin Döltz für Plötzkau traf und in Spielminute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mario Hesse den Ball ins Netz (61.).

SV Plötzkau 1921 mit 2:0 vorne – 61. Minute

Der Siegeszug der Plötzkauer brach nicht ab. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Pascal Fechtner den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Plötzkauer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Bartel (56. Hoppe), Van Linthout, Kluge, Gebbert (65. Fechtner), Christmann (78. Zimmermann), Gruschetzki, Sack, Döltz (78. Böber), Hesse, Mäkel (78. Popp)

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich (75. Zavatta), Krug, Schaaf, Kuhn (79. Krug), Haiduk, Apel, Walcer (46. Kupka), Pundzin (46. Schwarz), Krüger, Homri (62. Kohl)

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192