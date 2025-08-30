Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Osterwieck vor 148 Zuschauern gegen die VfB Germania Halberstadt II mit einem überlegenen 6:0 (3:0) durch.

Osterwieck/MTU. Sechsmal hat der SV Eintracht Osterwieck am Samstag gegen die Gegner aus Halberstadt eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Osterwiecker.

Marius Dzial (SV Eintracht Osterwieck) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Hildach den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck führt in Minute 26 mit 2:0

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Tim Stingl traf in Minute 31, Benny Lukas Meyer in Minute 55 und Justin Steinke in Minute 82. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das Spiel endete bitter für die Halberstädter. In Minute 90 lenkte Nils Dannhauer den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – VfB Germania Halberstadt II

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Krumpach, Schmidt (71. Katzorke), Hildach, Meyer, Stingl (71. Kessler), Matzelt, Dzial (64. Steinke), Sobert (64. G. Badstübner), Gens (71. Großhennig), K. Badstübner

VfB Germania Halberstadt II: König – Allner (66. Menge), Genschmar, Eckert (46. Lippoldt), Al-Ali (77. Qaderi), Tunsch, Dannhauer, Platz, Wenig (46. Zahn), Theile (73. Bergmann), Wiedenbein

Tore: 1:0 Marius Dzial (2.), 2:0 Kevin Hildach (26.), 3:0 Tim Stingl (31.), 4:0 Benny Lukas Meyer (55.), 5:0 Justin Steinke (82.), 6:0 Nils Dannhauer (90.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Marcel Galuba; Zuschauer: 148