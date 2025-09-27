Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II fuhr der SV Einheit Bernburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

SV Einheit Bernburg sichert sich engen Triumph gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:0

Bernburg/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Einheit Bernburg und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 62 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Einheit.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Die Bernburger sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, M. Krug, Walter (58. Homri), Ehrich, Kupka (46. Apel), Haiduk, Pundzin (88. Y. J. Krug), Fischer, Weber (71. Kohl), Kuhn

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Sielaff (46. Klaus), Reuss, Gödeke, Hotopp, Kolbe (64. Hess), Hanns, Donner, Berndt, Bollmann (81. Donner), Urban

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62