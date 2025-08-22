Für den SC Germ.1993 Kroppenstedt endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (0:0).

Kroppenstedt/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Kroppenstedt eine Niederlage gegen den SV Plötzkau 1921 schlucken. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 64, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tobias Reiners (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

65. Minute SC Germ.1993 Kroppenstedt und SV Plötzkau 1921 im Gleichstand – 1:1

Die Plötzkauer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumte Erik Rene Gebbert für Paul Hoppe den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Paul Hoppe, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Kroppenstedter sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Tobisch, Zeppernick, Hoffmann, Böttger, Peschek, Helbig, Sommermeyer, Bode, Burger, Liehr

SV Plötzkau 1921: Wedding – Gruschetzki, Beck, Christmann, Sack, Gebbert (68. Hoppe), Hesse, Kluge, Reiners, Van Linthout, Fechtner (61. Döltz)

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97