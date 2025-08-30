Dem Quedlinburger SV glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 65 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Quedlinburg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im GutsMuths-Stadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Quedlinburgerer gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

2:0 Vorsprung für Quedlinburger SV – 86. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Henning Hamann den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (86.). Damit war der Sieg der Quedlinburgerer entschieden. Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Filippov, Pflug, Struckmeyer (39. Arbeiter), Rieneckert (38. Apel), Brunner, Bode, Deiters, Spannaus (36. Beti), Hamann, Lindow (59. Hahn)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Festerling, Keil, Keck (85. Bressel), Rogacki, Trute (86. Boje), Kühne, Stretzel (61. Wachsmuth), Braitmaier, Lüderitz (76. Weidner), Niehoff

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65