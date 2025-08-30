Dem Quedlinburger SV gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Darlingerode/Drübeck mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 65 Zuschauer waren live dabei.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des GutsMuths-Stadions geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Johannes Bode (Quedlinburger SV) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

2:0 Vorsprung für Quedlinburger SV – Minute 86

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Henning Hamann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (86.). Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Filippov, Brunner, Lindow (59. Hahn), Struckmeyer (39. Arbeiter), Spannaus (36. Beti), Deiters, Bode, Pflug, Rieneckert (38. Apel), Hamann

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Lüderitz (76. Weidner), Trute (86. Boje), Festerling, Rogacki, Keil, Niehoff, Keck (85. Bressel), Stretzel (61. Wachsmuth), Braitmaier

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65