Der Quedlinburger SV errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 65 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des GutsMuths-Stadions geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut in Gange, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Quedlinburger SV in Minute 86 2:0 in Führung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Henning Hamann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Quedlinburgerer gesichert. Die Quedlinburgerer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Rieneckert (38. Apel), Filippov, Deiters, Pflug, Lindow (59. Hahn), Hamann, Struckmeyer (39. Arbeiter), Brunner, Spannaus (36. Beti), Bode

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Trute (86. Boje), Festerling, Stretzel (61. Wachsmuth), Keil, Kühne, Keck (85. Bressel), Niehoff, Lüderitz (76. Weidner), Braitmaier, Rogacki

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65