Oschersleben/MTU. Die 130 Besucher des Jahnstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Oscherslebener schlugen das Team aus Westerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Mykola Rus (Oscherslebener SC) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 43, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 1890 Westerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen (50.). In der zweiten Halbzeit setzte Oschersleben noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Martin Gödecke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 30

Oscherslebener SC führt mit 2:0 – Minute 61

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV 1890 Westerhausen II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Gödecke, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (85.). In Spielminute 90 handelte sich der SV 1890 Westerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – SV 1890 Westerhausen II

Oscherslebener SC: Lenhard – Gödecke, Klein (59. Künne), Müller (67. Daxha), Lessmann, Kittel, Rus, Doerge (59. Niebuhr), Neugebauer (81. Apel), Krausmann, Specht (67. Bindseil)

SV 1890 Westerhausen II: Röske – Gottschalck, Ruch, Reitzig, Maulhardt, Werner, Werner, Kittke (89. Gabriel), Blume, Stockhaus, Stender

Tore: 1:0 Mykola Rus (43.), 2:0 Martin Gödecke (61.), 3:0 Martin Gödecke (85.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Florian Gehrmann, Steven Bergling; Zuschauer: 130