Am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 gelang dem SV Langenstein ein 4:3 (2:1)-Triumph über den Oscherslebener SC.

Gleich nach dem Anstoß schoss Daniel Holtzheuer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Doch die Oscherslebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Lion Klein erzielt.

Tor Nummer drei schoss Janne Andreas Neutzner für Langenstein (41.). Die Partie blieb spannend. Daniel Holtzheuer traf für Langenstein (58). Gerrit Maurice Hoeft traf für Langenstein (61). Paul Künne netzte für Oschersleben ein (65.). Spielstand 4:2 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 29

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Ben Krausmann den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Oscherslebener aber nicht mehr einholen. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Langenstein sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Oscherslebener SC

SV Langenstein: Eitz – Neutzner, Eichstaedt, Schulze, Bellan, Hoeft (82. Ferdenus), Heine (68. Gifhorn), Priese, Holtzheuer (74. Götting), Hanke, Pinta (90. F. O. Herrmann)

Oscherslebener SC: Lenhard – Künne (66. Welz), Niebuhr, Specht, Müller, Krausmann, Klein (84. Apel), Kittel, Wiedecke, Gödecke, Lessmann

Tore: 1:0 Daniel Holtzheuer (6.), 1:1 Lion Klein (28.), 2:1 Janne Andreas Neutzner (41.), 3:1 Daniel Holtzheuer (58.), 4:1 Gerrit Maurice Hoeft (61.), 4:2 Paul Künne (65.), 4:3 Ben Krausmann (77.); Schiedsrichter: Tonio Petzsch (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Johann Eisfeld; Zuschauer: 74