Sascha Prüfer konnte mit dem FC Eilenburg den HFC zweimal ärgern. Nun steht er vor einem Engagement in Halle. Was sich die Rot-Weißen davon erhoffen dürften.

Halle/MZ - In der Welt der Comics wäre der FC Eilenburg das kleine gallische Dorf, das erfolgreich dem Halleschen FC, dem großen römschen Reich, ärgert. Die Feierabendfußballer der Regionalliga Nordost trotzten dem Staffelfavoriten in der vergangenen Saison zwei Unentschieden ab. Im Hinspiel in Halle durch zwei späte Tore nach 0:2-Rückstand, im Rückspiel durch einen späten Treffer in Unterzahl nach 1:2-Rückstand.