Frankfurt/Main - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat seinen endgültigen Kader für die Fußball-Europameisterschaft benannt. Nach dem verletzungsbedingten aus von Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart strich Di Salvo zwei weitere Spieler aus dem Aufgebot. Für Torhüter Johannes Schenk von Preußen Münster und Stürmer Derry Scherhant von Hertha BSC hat sich die Hoffnung auf eine Teilnahme an der EM-Endrunde vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei zerschlagen.

Torhüter-Entscheidung abgenommen

„Bei den Torhütern wurde uns die Entscheidung abgenommen“, sagte Di Salvo laut Mitteilung. „Johannes Schenk hat sich gegen Ende des Trainingslagers an der Hand verletzt, er benötigt eine Pause. Insofern ist klar, dass Nahuel Noll als dritter Torhüter mitfahren wird.“ Noll war in der vergangenen Saison von der TSG Hoffenheim an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Der Freiburger Noah Atubolu reist als Nummer 1 zur Endrunde, Tjark Ernst von Hertha BSC ist sein Vertreter.

Angeschlagen mussten Pharrel Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Tim Oermann (VfL Bochum) im U21-Trainingslager in Thüringen kürzertreten. Das war auch ein Argument, Scherhant als Stürmer nicht mit zur EM zu nehmen. Zumal Nick Woltemade als gesetzte Offensivkraft zur U21 kommt. Der Stuttgarter wird nach dem verpassten Einzug der Nationalmannschaft in das Finale der Nations League durch das 1:2 gegen Portugal vorzeitig zur deutschen Junioren-Auswahl reisen.

U21 startet am Wochenende zur EM-Endrunde

Am Pfingstsonntag reist die U21 in die Slowakei und wird in Modra nördlich von Bratislava ihr Teamquartier beziehen. Nach dem Vorrunden-Aus bei der EM 2023 will die DFB-Auswahl diesmal wieder das Finale erreichen.

„Wir hatten eine rundum gelungene Vorbereitung“, sagte Di Salvo. Slowenien (12. Juni), Tschechien (15. Juni) und England (18. Juni) sind die Gruppengegner. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das Finale findet am 28. Juni in Bratislava statt.