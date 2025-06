Zimmermann hat sich positioniert: So steht der Trainer zu einer Zukunft beim HFC

COach steht in der Kritik

Bleibt Trainer Mark Zimmermann auch in der kommenden Saison Trainer des Halleschen FC?

Halle/MZ - Abstand gewinnen, alles noch einmal in Ruhe analysieren, dann wieder miteinander sprechen, um zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. So hatte Sportchef Daniel Meyer den Prozess beim Halleschen FC beschrieben, der mit zwei Ergebnissen enden könnte: Mark Zimmermann bleibt Trainer des Fußball-Regionalligisten – oder es kommt zur Trennung. „Es gibt keine Tendenz“, hatte Meyer vor dem Aufbruch in einen Kurzurlaub nach Spanien gesagt.