Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen die Germania Wernigerode einstecken.

Nienburg/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Schütze mit 1:2 (0:2) gegen Wernigerode eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach nur 13 Minuten schoss Mischa Hahne das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Wernigeroder legten in der 32. Minute nach. Diesmal war Anton Mittag der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

32. Minute: 1. FSV Nienburg mit 0:2 im Rückstand

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Andreas Knop (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (48.). Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Brauer (46. Kümmel), Lehmann, Lietz (88. Reichel), Knop, Finze (75. Schmilorz), Hensel, Neumeister, Günther, Baer (46. Dobrin)

Germania Wernigerode: Gasch – Thiel, Blume, Mock, Mittag (60. Koch), Seil, Seil, Krokowski, Hahne (64. Wagner), Hahne (60. Stechhahn), Müller

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35