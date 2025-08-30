Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag war der FC Einheit Wernigerode II gegenüber dem SC Germ.1993 Kroppenstedt machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Wernigerode/MTU. Das Spiel zwischen Wernigerode und Kroppenstedt ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Kroppenstedter konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Malik Ibrahim der Torschütze (34.).

FC Einheit Wernigerode II Kopf an Kopf mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 34

Unentschieden. Kroppenstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Felix Helbig (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 gingen die Kroppenstedter als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kodatis (46. Blecker), Müller, Ibrahim, Foltis, Kuhnhold, Peszt, Herbst (77. Riemann), Radomski, Niehoff (57. Vollmer), Schmidt

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Tobisch, Liehr (64. Bode), Apelt (58. Zeppernick), Stein (46. Helbig), Hoffmann (87. Franke), Peschek, Conrad (87. Mohr), Scheunert, Gruhle, Böttger

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (30.), 1:1 Malik Ibrahim (34.), 1:2 Manuel Hoffmann (47.), 1:3 Felix Helbig (84.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 62