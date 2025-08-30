Der FC Einheit Wernigerode II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt mit 1:3 (1:1).

FC Einheit Wernigerode II unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SC Germ.1993 Kroppenstedt

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Martin Jung. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Kroppenstedt beobachten.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Malik Ibrahim den Ball ins Netz (34.).

FC Einheit Wernigerode II und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 34

Unentschieden. Kroppenstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Felix Helbig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (84.). In Spielminute 90 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kuhnhold, Ibrahim, Müller, Schmidt, Peszt, Kodatis (46. Blecker), Niehoff (57. Vollmer), Herbst (77. Riemann), Foltis, Radomski

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Hoffmann (87. Franke), Gruhle, Liehr (64. Bode), Apelt (58. Zeppernick), Peschek, Conrad (87. Mohr), Tobisch, Stein (46. Helbig), Böttger, Scheunert

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (30.), 1:1 Malik Ibrahim (34.), 1:2 Manuel Hoffmann (47.), 1:3 Felix Helbig (84.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 62