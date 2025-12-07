Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den Blankenburger FV mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 63 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Blankenburg durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Steven Raeck das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Blankenburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Max Schröder den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel FC Einheit Wernigerode II gegen Blankenburger FV – Minute 62

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Lukas Radomski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (68.). In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – R. Schmidt, J. Schmidt, Böhme (60. Beddigs), Raeck, Herbst, Pillich (87. Kläfker), Clemens, Blecker, Niehoff (66. Reitmann), Radomski (78. Bogumil)

Blankenburger FV: Effler – Krause, Müller, Kuhbach, Schröder, Paul (87. Schinke), Alhndi (83. Pluskat), Huch (80. Lepetit), Kupke, Alhndi, König (64. Schnabel)

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63