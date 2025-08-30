Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten David Hildebrandt und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (0:0) wider.

4:0 – SV Plötzkau 1921 in der Partie gegen SV Einheit Bernburg deutlich überlegen

Plötzkau/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Sportpark eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Plötzkauer gewannen deutlich mit 4:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Bernburg.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Constantin Döltz für Plötzkau traf und in Minute 57 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mario Hesse den Ball ins Netz (61.).

2:0 Vorsprung für SV Plötzkau 1921 – Minute 61

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Bereits zwei Minuten später konnte Pascal Fechtner (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Plötzkau 1921 sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Christmann (78. Zimmermann), Mäkel (78. Popp), Bartel (56. Hoppe), Döltz (78. Böber), Hesse, Gruschetzki, Gebbert (65. Fechtner), Kluge, Van Linthout, Sack

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Haiduk, Pundzin (46. Schwarz), Apel, Homri (62. Kohl), Krug, Walcer (46. Kupka), Kuhn (79. Krug), Ehrich (75. Zavatta), Schaaf

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192