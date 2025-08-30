Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 4:0 (0:0) ging der SV Plötzkau 1921 von Coach David Hildebrandt aus dem Spiel mit dem SV Einheit Bernburg vom Platz.

Plötzkau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 192 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer waren den Gästen aus Bernburg mit 4:0 (0:0) deutlich überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Constantin Döltz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mario Hesse den Ball ins Netz (61.).

SV Plötzkau 1921 mit 2:0 vorne – Minute 61

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Unmittelbar darauf gelang es Pascal Fechtner, den Ball ins Netz zu befördern (77.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Plötzkauer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Van Linthout, Gebbert (65. Fechtner), Sack, Gruschetzki, Hesse, Mäkel (78. Popp), Bartel (56. Hoppe), Christmann (78. Zimmermann), Kluge, Döltz (78. Böber)

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Walcer (46. Kupka), Krug, Kuhn (79. Krug), Homri (62. Kohl), Ehrich (75. Zavatta), Haiduk, Schaaf, Pundzin (46. Schwarz), Apel

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192