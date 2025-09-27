Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der Quedlinburger SV vor 58 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FSV Nienburg freuen.

In Minute 13 schoss Nico Stertz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Quedlinburger noch einen drauf: In Minute 50 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Stertz.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Philipp Dauch, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu verschaffen (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Rieneckert, Struckmeyer, Pflug, Rink, Bode (57. Hahn), Hamann (63. Möller), Filippov (80. Lindow), Brunner (90. Arbeiter), Stertz (68. Beti), Deiters

1. FSV Nienburg: Masurek – Dauch (74. Baer), Günther (57. Ebeling), Zenker, Kümmel, Schmilorz, Knöfler, Kober (57. Reichel), Finze, Lietz (46. Schmidt), Hensel

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58