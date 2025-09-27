Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Heimverein SC Germ.1993 Kroppenstedt gegen den Blankenburger FV ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Kroppenstedt/MTU. Am Samstag haben sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt und der Blankenburger FV ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Julian Yannik Matthes den Ball ins Netz (10.).

10. Minute SC Germ.1993 Kroppenstedt und Blankenburger FV im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hoffmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Kroppenstedter Team errang (84.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Liehr (82. Kaczur), Stein (46. Sommermeyer), Peschek, Seibert, Bode, Conrad (46. Zeppernick), Böttger (46. Burger), Tobisch, Hoffmann, Helbig

Blankenburger FV: Rockstedt – Baumgartl (87. Scheppers), Kuhbach, Lepetit (46. Pluskat), Heindorf, Alhndi, Matthes (68. Schnabel), Schröder, Reinhardt, Müller, Krause

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63