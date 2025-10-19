Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der 1. FSV Nienburg vor 101 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Plötzkau 1921 freuen.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 101 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger waren den Gästen aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Eddie Kümmel (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 80 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

82. Minute: 1. FSV Nienburg liegt mit 2:0 vorne

In den letzten Minuten versuchten die Nienburger durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Dusan Dobrin ersetzte Tim Ebeling. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Unmittelbar darauf gelang es Dusan Dobrin, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Neumeister, Dauch (76. Kober), Schmilorz, Ebeling (81. Dobrin), Kümmel, Hensel, Zenker, Baer (62. Schmidt), Lehmann, Finze

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Beck, Van Linthout, Mäkel, Böber (75. Fischer), Bartel, Gruschetzki, Gebbert (76. Goldbach), Fechtner, Hesse, Döltz

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101