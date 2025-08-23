Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Samstag war die ZLG Atzendorf/Förderstedt gegenüber dem FC Einheit Wernigerode II machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Staßfurt/MTU. Das Spiel zwischen Atzendorf/Förderstedt und Wernigerode ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Martin Jung, als Malik Ibrahim für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Bastian Böhme (52.) erzielt wurde.

ZLG Atzendorf/Förderstedt liegt 0:2 im Rückstand – 52. Minute

Es sah nicht gut aus für Atzendorf/Förderstedt. Aber dann musste der FC Einheit Wernigerode II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Machacek nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Julian Schmidt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (90.+3). Die Staßfurter sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – FC Einheit Wernigerode II

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hengstmann, Bock, Machacek, Tolle (74. Wolter), Hoppmann, Maier, Sitte (89. Früchtel), Pfau (86. Ulze), Camsky, Smetana (74. Jesse)

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Pandyal (71. Vollmer), Ibrahim, Schmidt (90. Niehoff), Blecker, Kodatis (65. Herbst), Peszt, Clemens (53. Reitmann), Müller, Böhme (53. Foltis), Schmidt

Tore: 0:1 Malik Ibrahim (38.), 0:2 Bastian Böhme (52.), 1:2 Martin Machacek (80.), 1:3 Julian Schmidt (90.+3); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Maximilian Port; Zuschauer: 45