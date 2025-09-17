Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegenüber dem MSC Preussen machtlos und wurde mit 3:5 (1:3) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der MSC Preussen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:5 (1:3).

Nach 17 Minuten schoss Artem Kulinich das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Kulinich der Torschütze (26.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – Minute 26

Die Magdeburger erhöhten noch einmal. Ihab El Zayat schoss und traf in der 30. Spielminute. Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Paul Niemann traf in der 37. Spielminute per Strafstoß. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mit einem Doppelpack von Besim Gjoci erlangte der MSC Preussen einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann schafften es die Magdeburger, dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt etwas entgegenzusetzen. Philipp Christian Kutz schoss und traf in der 66. Minute. Spielstand 5:2 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kutz (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – MSC Preussen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Hildebrandt, Theile (80. Schmidt), Iyamu, Kutz, Oeding, Rohde (61. Klawunn), Alali Alhamad, Schulz, Simon

MSC Preussen: – Preuss, Al Mori, El Zayat, Norenko, Haxhiu, Gjoci (68. Rezai), Farho, Tischer (68. Chebli), Kulinich (78. Volkmer), Dervishaj

Tore: 0:1 Artem Kulinich (17.), 0:2 Artem Kulinich (26.), 0:3 Ihab El Zayat (30.), 1:3 Paul Niemann (37.), 1:4 Besim Gjoci (49.), 1:5 Besim Gjoci (51.), 2:5 Philipp Christian Kutz (66.), 3:5 Philipp Christian Kutz (73.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Ralf Pitt; Zuschauer: 34